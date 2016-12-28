Д.Трамп зустріне Новий рік у Нью-Йорку

За словами Ш.Спайсера, напередодні Нового року Д.Трамп залишить Флориду, де він відзначав Різдво. Подробиці того, як Д.Трамп зустрічатиме Новий рік, Ш.Спайсер пообіцяв повідомити пізніше.

Він зазначив, що робочий графік Д.Трампа до теперішнього часу включає брифінг і низка зустрічей з можливими кандидатами на посади в його новій адміністрації.

“Можна очікувати, що про нові призначення буде оголошено ще до кінця тижня”, — сказав Ш.Спайсер.

Він додав, що Д.Трамп щодня зустрічається з представниками своєї майбутньої адміністрації, що займаються питаннями національної безпеки.

Раніше повідомлялося, що Д.Трамп в переддень Різдва відвідав богослужіння в єпископальної церкви в окрузі Палм-Біч, штат Флорида.