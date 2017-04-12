Д.Трамп снова заговорил об отмене Obamacare

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43131 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103038 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158065 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117149 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116966 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112831 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104482 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107131 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103618 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154005 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Д.Трамп снова заговорил об отмене Obamacare

Д.Трамп снова заговорил об отмене Obamacare

Киев  •  УНН

 • 13680 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил о намерении сделать повторную попытку отмены действующей в стране системы медицинского страхования Obamacare, передает УНН со ссылкой на Fox Business.

"У нас будет феноменальная налоговая реформа, однако сначала я хочу заняться здравоохранением", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу.

По словам американского президента, введена прежней администрацией страны система медстрахования является "полным беспорядком", так как не работает должным образом.

При этом Д.Трамп отметил, что не ставит крайних сроков для осуществления налоговой реформы.

Добавив, что "сначала на каком-то этапе должна состояться" реформа системы здравоохранения.

"Если этого не произойдет достаточно быстро, я займусь налогами", - сказал президент и уточнил, что сокращать налоги лучше в том случае, если сначала провести реформу здравоохранения.

Как сообщал УНН, голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, которая заменила бы программу медицинского страхования, в последний момент было отменено. Президент Дональд Трамп отозвал законопроект после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев.

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