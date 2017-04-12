Д.Трамп снова заговорил об отмене Obamacare

"У нас будет феноменальная налоговая реформа, однако сначала я хочу заняться здравоохранением", - сказал Д.Трамп в интервью телеканалу.

По словам американского президента, введена прежней администрацией страны система медстрахования является "полным беспорядком", так как не работает должным образом.

При этом Д.Трамп отметил, что не ставит крайних сроков для осуществления налоговой реформы.

Добавив, что "сначала на каком-то этапе должна состояться" реформа системы здравоохранения.

"Если этого не произойдет достаточно быстро, я займусь налогами", - сказал президент и уточнил, что сокращать налоги лучше в том случае, если сначала провести реформу здравоохранения.

Как сообщал УНН, голосование по законопроекту о реформе здравоохранения, которая заменила бы программу медицинского страхования, в последний момент было отменено. Президент Дональд Трамп отозвал законопроект после того, как тот не получил необходимой поддержки республиканцев.