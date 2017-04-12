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Д.Трамп знову заговорив про скасування Obamacare

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про намір зробити повторну спробу скасування діючої в країні системи медичного страхування Obamacare, передає УНН з посиланням на Fox Business.

“У нас буде феноменальна податкова реформа, проте спочатку я хочу зайнятися охороною здоров’я,” — сказав Д.Трамп в інтерв’ю телеканалу.

За словами американського президента, введена колишньою адміністрацією країни система медстрахування є “повним безладом”, так як не працює належним чином.

При цьому Д.Трамп зазначив, що не ставить крайніх термінів для здійснення податкової реформи.

Додавши, що “спершу на якомусь етапі повинна відбутися” реформа системи охорони здоров’я.

“Якщо цього не відбудеться досить швидко, я займуся податками,” — сказав президент і уточнив, що скорочувати податки краще в тому випадку, якщо спочатку провести реформу охорони здоров’я.

Як повідомляв УНН, голосування щодо законопроекту про реформу охорони здоров’я, яка замінила б програму медичного страхування, в останній момент було скасовано. Президент Дональд Трамп відкликав законопроект після того, як той не отримав необхідної підтримки республіканців.

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