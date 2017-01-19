Д.Трамп собрал на свою инаугурацию более 100 млн долл. пожертвований

По информации, полученной агентством в Федеральной избирательной комиссии и Исследовательской службе Конгресса Барак Обама, вступая в должность в 2009 году, собрал 55 млн долл., а в 2013-м - 43 млн долл.

Среди внесших пожертвования на инаугурацию есть крупные компании, в том числе Chevron и Boeing, однако пожертвования не могут превышать сумму в один миллион долларов.

Собранные средства пойдут на организацию инаугурационных мероприятий - традиционных баллов, завтрака, парада, обустройство мест проведения всех массовых мероприятий. Не использованные средства традиционно направляются в благотворительные фонды.

Напомним, инаугурация Д.Трампа запланирована на 20 января, однако праздничные мероприятия начинаются уже 19 января.

Кроме того, УНН сообщал об усиленных мерах безопасности. По словам представителей службы безопасности Белого дома, в этом году заявок от СМИ на трансляцию инаугурации поступило в 5 раз больше, чем обычно. К тому же, существует опасность, связанная с интернет-атаками недоброжелателей Д.Трампа, поэтому безопасность будут обеспечивать в усиленном режиме.

Также на 20 января запланирован "марш женщин" против Д.Трампа.