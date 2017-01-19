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Д.Трамп зібрав на свою інавгурацію понад 100 млн дол. пожертвувань

Д.Трамп зібрав на свою інавгурацію понад 100 млн дол. пожертвувань

Київ • УНН

 • 8931 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Новообраний президент США Дональд Трамп зібрав на свою інавгурацію понад 100 мільйонів доларів приватних пожертвувань – це більше, ніж будь хто з його попередників, передає УНН з посиланням на інформацію агентства AP.

За інформацією отриманою агентством у Федеральній виборчій комісії та Дослідницькій службі конгресу Барак Обама, вступаючи на посаду 2009 року, зібрав 55 млн дол., а 2013-му - 43 млн дол.

Серед тих, хто вніс пожертви на інавгурацію є великі компанії, зокрема Chevron і Boeing, однак пожертви не можуть перевищувати суму в один мільйон доларів.

Зібрані кошти підуть на організацію інавгураційних заходів – традиційних балів, сніданку, параду, облаштування місць проведення усіх масових заходів. Не використані кошти традиційно направляються у благодійні фонди.

Нагадаємо, інавгурація Д.Трампа запланована на 20 січня, однак святкові заходи розпочинаються вже 19 січня.

Крім того, УНН повідомляв про посилені заходи безпеки. За словами представників служби безпеки Білого дому, цьогоріч заявок від ЗМІ на трансляцію інавгурації надійшло у 5 разів більше, як зазвичай. До того ж, існує небезпека, пов'язана із інтернет-нападами недоброзичлиців Д.Трампа, тому безпеку будуть забезпечувати у посиленому режимі.

Також на 20 січня запланований "марш жінок" проти Д.Трампа.

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