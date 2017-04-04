Д.Трамп пожертвовал свою трехмесячную зарплату в национальные парки США

Объемом пожертвование составляет 78 333 долларов США. Представитель Белого дома Шон Спайсер передал большой чек на эту сумму министру внутренних дел США Райану Зинка во время брифинга в понедельник, 3 апреля.

Зарплата Д.Трамп будет пожертвована Службе национальных парков США. Это федеральное ведомство, которое подчиняется министерству внутренних дел и занимается 59 национальными парками США.