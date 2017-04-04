Д.Трамп пожертвував свою тримісячну зарплатню на національні парки США
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп пожертвував на захист національних парків США свою зарплатню за перші три місяці перебування на посаді, передає УНН з посиланням на Deutsche Welle.
Обсягом пожертва становить 78 333 доларів США. Речник Білого дому Шон Спайсер передав великий чек на цю суму міністру внутрішніх справ США Раяну Зінке під час брифінгу в понеділок, 3 квітня.
Зарплатня Д.Трампа буде пожертвувана Службі національних парків США. Це федеральне відомство, яке підпорядковується міністерству внутрішніх справ та опікується 59 національними парками Сполучених Штатів.