Д.Трамп через видеомост пообщался с солдатами США в Афганистане
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Президент США Дональд Трамп посетил инаугурационный бал вооруженных сил, во время которого он через видеомост пообщался с американскими военными, дислоцированными в Афганистане, передает УНН со ссылкой на CBS.
"Честно говоря, кроме поддержки, которую вы мне оказали, вы показали мужество, которое поражает, это будет цениться. Это ценится сейчас, и сейчас это будет цениться больше, чем когда-либо прежде. Вы лучшие", - сказал он.
Д.Трамп предложил военным задать ему вопрос, но вместо этого военные поздравили лидера США с вступлением в должность главнокомандующего и пожелали ему удачи.
Как сообщал УНН, Д.Трамп начал работу с частичной отмены реформы здравоохранения.
Д.Трамп 20 января принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.