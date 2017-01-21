Д.Трамп через видеомост пообщался с солдатами США в Афганистане

"Честно говоря, кроме поддержки, которую вы мне оказали, вы показали мужество, которое поражает, это будет цениться. Это ценится сейчас, и сейчас это будет цениться больше, чем когда-либо прежде. Вы лучшие", - сказал он.

Д.Трамп предложил военным задать ему вопрос, но вместо этого военные поздравили лидера США с вступлением в должность главнокомандующего и пожелали ему удачи.

Как сообщал УНН, Д.Трамп начал работу с частичной отмены реформы здравоохранения.

Д.Трамп 20 января принял присягу и официально приступил к обязанностям нового президента США.