Д.Трамп через відеоміст поспілкувався з солдатами США в Афганістані
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп відвідав інавгураційний бал збройних сил, під час якого він через відеоміст поспілкувався з американськими військовими, дислокованими в Афганістані, передає УНН з посиланням на CBS.
"Чесно кажучи, крім підтримки, яку ви мені надали, ви показали мужність, яка вражає, це буде цінуватись. Це цінується зараз, і зараз це буде цінуватись більше, ніж будь-коли раніше. Ви найкращі", - сказав він.
Д.Трамп запропонував військовим поставити йому питання, проте замість цього військові привітали лідера США із вступом на посаду головнокомандувача та побажали йому успіху.
Як передавав УНН, Д.Трамп почав роботу з часткового скасування реформи охорони здоров'я.
Д.Трамп 20 січня склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.