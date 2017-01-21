Д.Трамп через відеоміст поспілкувався з солдатами США в Афганістані

"Чесно кажучи, крім підтримки, яку ви мені надали, ви показали мужність, яка вражає, це буде цінуватись. Це цінується зараз, і зараз це буде цінуватись більше, ніж будь-коли раніше. Ви найкращі", - сказав він.

Д.Трамп запропонував військовим поставити йому питання, проте замість цього військові привітали лідера США із вступом на посаду головнокомандувача та побажали йому успіху.

Як передавав УНН, Д.Трамп почав роботу з часткового скасування реформи охорони здоров'я.

Д.Трамп 20 січня склав присягу та офіційно приступив до обов’язків нового президента США.