Д.Трамп около часа разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии

Стороны обсудили меры борьбы с терроризмом, вопросы военного и экономического сотрудничества.

В частности обсуждались меры по увеличению товарообмена и созданию новых рабочих мест в обеих странах.

Д.Трамп и Салман договорились о том, что Саудовская Аравия усилит присутствие в возглавляемой США коалиции, воюющей с "ИГ" в Сирии и Ираке.