Д.Трамп около часа разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Он длился около часа, передает УНН со ссылкой на Reuters .
Стороны обсудили меры борьбы с терроризмом, вопросы военного и экономического сотрудничества.
В частности обсуждались меры по увеличению товарообмена и созданию новых рабочих мест в обеих странах.
Д.Трамп и Салман договорились о том, что Саудовская Аравия усилит присутствие в возглавляемой США коалиции, воюющей с "ИГ" в Сирии и Ираке.