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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Д.Трамп около часа разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии

Д.Трамп около часа разговаривал по телефону с королем Саудовской Аравии

Киев • УНН

 • 8867 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азиз Аль Сауд. Он длился около часа, передает УНН со ссылкой на Reuters .

Стороны обсудили меры борьбы с терроризмом, вопросы военного и экономического сотрудничества.

В частности обсуждались меры по увеличению товарообмена и созданию новых рабочих мест в обеих странах.

Д.Трамп и Салман договорились о том, что Саудовская Аравия усилит присутствие в возглавляемой США коалиции, воюющей с "ИГ" в Сирии и Ираке.

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