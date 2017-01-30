Д.Трамп близько години розмовляв по телефону з королем Саудівської Аравії
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з королем Саудівської Аравії Салманом ібн Абдул-Азіз Аль Сауд. Вона тривала близько години, передає УНН з посиланням на Reuters.
Сторони обговорили заходи боротьби з тероризмом, питання військового та економічного співробітництва.
Зокрема обговорювалися заходи зі збільшення товарообміну і створення нових робочих місць в обох країнах.
Д.Трамп і Салман домовилися про те, що Саудівська Аравія посилить присутність в очолюваній США коаліції, яка воює з “ІД” в Сирії і Іраку.