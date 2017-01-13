Д.Стус победил в конкурсе на должность гендиректора Нацмузею Т.Шевченко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Конкурсная комиссия признала победителем конкурсного отбора на должность генерального директора Национального музея Тараса Шевченко Дмитрия Стуса, который выполняет обязанности главы музея, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минкульта.
Отмечается, что заседание конкурсной комиссии по конкурсному отбору на должность генерального директора состоялось 12 января.
Сообщается, что "заслушав публичные презентации кандидатов, конкурсная комиссия большинством голосов признала победителем конкурсного отбора на должность генерального директора Национального музея Тараса Шевченко Дмитрия Стуса".
Сам победитель конкурсного отбора Дмитрий Стус рассматривает свое назначение в перспективе развития Национального музея Тараса Шевченко.
"Сейчас я планирую продолжать работать над уже существующими проектами и начинать воплощать новую стратегию развития, направленную на сохранение, распространение и популяризацию творчества Тараса Шевченко в Украине и мире. Будем искать возможность сделать работу более продуктивной", - сказал он.