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Д.Стус переміг в конкурсі на посаду гендиректора Нацмузею Т.Шевченка

Київ • УНН

 • 5119 перегляди

КИЇВ. 13 січня. УНН. Конкурсна комісія визнала переможцем конкурсного добору на посаду генерального директора Національного музею Тараса Шевченка Дмитра Стуса, який виконує обов'язки очільника музею, передає УНН з посиланням на прес-службу Мінкульту.

Зазначається, що засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду генерального директора відбулося 12 січня.

Повідомляється, що "заслухавши публічні презентації кандидатів, конкурсна комісія більшістю голосів визнала переможцем конкурсного добору на посаду генерального директора Національного музею Тараса Шевченка Дмитра Стуса".

Сам переможець конкурсного відбору Дмитро Стус розглядає своє призначення в перспективі розвитку Національного музею Тараса Шевченка.

"Зараз я планую продовжувати працювати над вже існуючими проектами і розпочинати втілювати нову стратегію розвитку, що спрямована на збереження, поширення і популяризацію творчості Тараса Шевченка в Україні і світі. Будемо шукати можливість зробити роботу більш продуктивною", - сказав він.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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