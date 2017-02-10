Д.Стулик: ЕС должен еще сделать несколько шагов для предоставления безвиза Украине

"Вопрос безвизового режима он действительно вышел на финишную прямую. Сейчас был принят механизм для остановки безвиза, который был последним условием. На политическом уровне тоже страны-члены ЕС, ЕП согласились, что Украине можно предоставлять безвизовый режим", - сказал Д.Стулик.

По его словам, политические преграды сняты, и пока остаются формальные решения со стороны ЕС. Поэтому президент ЕК пообещал решения вопроса "безвиза" Украины в начале лета. Жан-Клод Юнкер мог и сегодня официально сказать премьеру В.Гройсману, что ЕС готов эти шаги закончить к лету этого года.

"Еще надо сделать несколько шагов: так называемый триалог должен произойти, после этого Европейский парламент должен утвердить безвизовый режим для Украины и также на уровне министров внутренних дел это решение должно быть проголосовано. Есть определенные графики, временные рамки в которых это должно произойти. Со стороны ЕС есть максимальные усилия сделать это как можно быстрее. Но давайте конкрентные дати называть, когда пройдем эти следующие шаги ", - сказал он.

Ранее Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу только синхронно с введением в действие нового безопасного механизма ЕС. Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.

При этом ранее на официальном сайте Европарламента как ориентировочная дата утверждения ЕС безвизового режима для украинцев появилась дата 3 апреля 2017 года. В пресс-службе ЕП заявили, что голосование Европарламентом по утверждению либерализации визового режима с ЕС для украинцев не было отсрочено до апреля 2017 года, а дата ошибочна. Впоследствии на Экс-президент ЕП Мартин Шульц ранее заявил, что надеется на достижение в январе финального соглашения с Советом ЕС по безвизовым поездкам для украинцев.

Как сообщал УНН, сегодня, 10 февраля во время встречи с Премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер сказал, что вопрос либерализации безвизового режима для Украины будет решен до начала лета .