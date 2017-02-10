Д.Стулік: ЄС має ще зробити кільки кроків для надання безвізу Україні

"Питання безвізового режиму воно дійсно вийшло на фінішну пряму. Зараз був ухвалений механізм для зупинення безвізу, який був останньою умовою. І на політичному рівні теж країни члени ЄС, ЄП погодилися, що Україні можна надавати безвізовий режим", - сказав Д.Стулік.

За його словами, політичні перепони зняті, і наразі залишаються формальні рішення з боку ЄС. Тому президент ЄК пообіцяв вирішення питання "безвізу" Україні до початку літа Жан-Клод Юнкер і міг сьогодні офіційно сказати прем’єру В.Гройсману, що ЄС готовий ці кроки закінчити до літа цього року.

"Ще треба зробити кілька кроків: так званий тріалог має відбутися, після цього Європейський Парламент має затвердити безвізовий режим для України і також на рівні міністрів внутрішніх справ це рішення має бути проголосоване. Є певні графіки, часові рамки в яких це повинно відбутися. З боку ЄС є максимальні зусилля зробити це якнайшвидше. Але давайте конкрентні дати називати, коли пройдемо ці наступні кроки", - сказав він.

Раніше Європарламент підтримав механізм призупинення "безвізу". Згідно з рішенням Ради ЄС, візова лібералізація з Україною має набути чинності лише синхронно з введенням в дію нового безпекового механізму ЄС. Він передбачає можливість призупинення дії безвізового режиму Євросоюзу з третіми країнами.

При цьому раніше на офіційному сайті Європарламенту як орієнтовна дата затвердження ЄС безвізового режиму для українців з'явилася дата 3 квітня 2017 року. У прес-службі ЄП заявили, що голосування Європарламентом щодо затвердження лібералізації візового режиму з ЄС для українців не було відтерміновано до квітня 2017 року, а дата помилкова. Згодом на Екс-президент ЄП Мартін Шульц раніше заявив, що сподівається на досягнення у січні фінальної угоди з Радою ЄС щодо безвізових поїздок для українців.

Як повідомляв УНН, сьогодні, 10 лютого під час зустрічі з Прем’єр-міністром України Володимиром Гройсманом президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер сказав, що питання лібералізації безвізового режиму для України буде вирішено до початку літа.