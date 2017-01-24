Д.Миятович осудила нарушения свободы слова на неконтролируемых территориях Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович осудила нарушения свободы слова в неконтролируемых территориях Украины. Об этом на своем Twitter написала пресс-секретарь МИД Марьяна Беца, передает УНН.
"Представитель ОБСЕ по свободе СМИ в очередной раз осудил нарушения свободы слова и СМИ в неконтролируемых территориях Украины", - написала она.
Кроме того, представитель МИД отметила, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ осудила незаконное преследование журналиста Николая Семены.
"Миятович также осудила незаконное преследование Николая Семены в АРК призвала снять с него все обвинения", - добавила М.Беца.
Как сообщал УНН, Украина в ПАСЕ поставила вопрос освобождения О.Сенцова, Р.Сущенко и М.Семены.