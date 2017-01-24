Д.Миятович осудила нарушения свободы слова на неконтролируемых территориях Украины

"Представитель ОБСЕ по свободе СМИ в очередной раз осудил нарушения свободы слова и СМИ в неконтролируемых территориях Украины", - написала она.

Кроме того, представитель МИД отметила, что представитель ОБСЕ по свободе СМИ осудила незаконное преследование журналиста Николая Семены.

"Миятович также осудила незаконное преследование Николая Семены в АРК призвала снять с него все обвинения", - добавила М.Беца.

Как сообщал УНН, Украина в ПАСЕ поставила вопрос освобождения О.Сенцова, Р.Сущенко и М.Семены.