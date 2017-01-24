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Д.Міятович засудила порушення свободи слова на неконтрольованих територіях України

Д.Міятович засудила порушення свободи слова на неконтрольованих територіях України

Київ • УНН

 • 8517 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Дуня Міятович засудила порушення свободи слова на неконтрольованих територіях України. Про це на своєму Twitter написала речник МЗС Мар'яна Беца, передає УНН.

“Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ вчергове засудила порушення свободи слова та ЗМІ на неконтрольованих територіях України”, — написала вона.

Крім того, речник МЗС зазначила, що представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ засудила незаконне переслідування журналіста Миколи Семени.

“Міятович також засудила незаконне переслідування Миколи Семени в АРК, закликала зняти з нього всі обвинувачення”, — додала М.Беца.

Як повідомляв УНН, Україна у ПАРЄ порушила питання звільнення О.Сенцова, Р.Сущенка та М.Семени.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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