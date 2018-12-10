Студенты Киевского Политеха устроили ночью стрельбу
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Столичные полицейские устанавливают обстоятельства драки со стрельбой у политехнического института. Об этом сообщил отдел коммуникаций полиции Киева, передает УНН.
“Инцидент произошел на улице Борщаговской. Между двумя компаниями возникла драка, в результате которой участники применили газовые баллончики, а один из них совершил выстрелы вверх из пистолета. В результате происшествия телесные повреждения получили два человека”, - говорится в сообщении.
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В Соломенское управление полиции поступило сообщение о том, что возле общежития на территории Киевского политехнического института возник спор между двумя компаниями. На вызов немедленно выехали патрульные, следственно-оперативная группа территориального управления полиции и врачи “скорой”.
На месте происшествия правоохранители установили, что между участниками инцидента сначала возникла словесная перепалка, а затем началась драка с применением газовых баллончиков. Кроме того, один из участников выстрелил несколько раз вверх.
В результате драки пострадали два человека, которые обратились за помощью в медицинское учреждение. С места работники полиции изъяли гильзы из неустановленного оружия.
В настоящее время правоохранители установили всех участников конфликта, которые будут предоставлять объяснения в управлении полиции.
Следственным отделом Соломенского управления полиции решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в июле текущего года в Мелитополе уличная драка перешла в стрельбу. В результате инцидента погиб студент.