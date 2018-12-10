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Cтуденти Київського Політеху влаштували вночі стрілянину

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Столичні поліцейські встановлюють обставини бійки зі стріляниною біля політехнічного інституту. Про це повідомив відділ комунікацій поліцїї Києва, передає УНН. 

Cтуденти Київського Політеху влаштували вночі стрілянину

“Інцидент стався на вулиці Борщагівській. Між двома компаніями виникла бійка, у результаті якої учасники застосували газові балончики, а один з них здійснив постріли вгору з пістолета. Внаслідок події тілесні ушкодження отримало двоє осіб”, — йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві бійка біля метро "Лісова" переросла в стрілянину: є постраждалі

До Солом’янського управління поліції надійшло повідомлення про те, що біля гуртожитку на території Київського політехнічного інституту виникла суперечка між двома компаніями. На виклик негайно виїхали патрульні, слідчо-оперативна група територіального управління поліції та лікарі “швидкої”.

На місці події правоохоронці встановили, що між учасниками інциденту спочатку виникла словесна перепалка, а потім розпочалася бійка із застосуванням газових балончиків. Крім того, один з учасників вистрілив кілька разів вгору.

Внаслідок бійки постраждало двоє осіб, які звернулися за допомогою до медичного закладу. З місця працівники поліції вилучили гільзи із невстановленої зброї.

На даний час правоохоронці встановили усіх учасників конфлікту, які надаватимуть пояснення в управлінні поліції.

Слідчим відділом Солом’янського управління поліції вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у липні поточного року у Мелітополі вулична бійка перейшла в стрілянину. У результаті інциденту загинув студент.

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