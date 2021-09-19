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Crew Dragon с гражданским экипажем приводнился у побережья Флориды

Crew Dragon с гражданским экипажем приводнился у побережья Флориды

Киев  •  УНН

 • 27530 просмотра

КИЕВ. 19 сентября. УНН. Космический корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоит из гражданских лиц, совершил посадку на воду в Атлантическом океане недалеко от побережья штата Флорида. Трансляция велась в субботу на сайте компании SpaceX, передает УНН.

Детали

Члены экипажа корабля в рамках коммерческой миссии Inspiration4 надели скафандры и начали подготовку к снижению еще за несколько часов до его начала. Примерно за час до снижения в автоматическом режиме включились двигатели Crew Dragon, что позволило ему сократить высоту орбиты. Около 19:00 по времени Восточного побережья США (02:00 по времени Киева в воскресенье) корабль вошел в плотные слои атмосферы, через пару минут были выпущены его основные парашюты. В 19:08 (2:08 по времени Киева в воскресенье) ведущий трансляции подтвердил приводнения Crew Dragon.

Коммерческая миссия Inspiration4

Корабль пробыл на околоземной орбите около трех суток. За это время члены экипажа провели ряд научных исследований. Эксперименты касались влияния невесомости на организм человека. Их результаты, по данным SpaceX, будут “иметь потенциальное значение для поддержания здоровья людей как на Земле, так и во время будущих полетов”.

Во время полета корабль достиг орбиты высотой 590 км, что значительно выше орбиты Международной космической станции (около 420 км). Как подчеркивается на сайте SpaceX, последний раз пилотируемый корабль достигал такой высокой орбиты в 2009 году, когда в рамках миссии STS-125 экипаж шаттла Atlantis провел обслуживания космического телескопа Hubble, орбита которого достигала в апогее 578 км.

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В экипаж Crew Dragon входят 29-летний врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, 51-летний профессор геологии Сайен Проктор, 41-летний сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Martin Кристофер Семброски, а также 38-летний американский миллиардер Джаред Айзекмен, которому принадлежит платежный сервис для ресторанов и гостиниц Shift4 Payments. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.

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