Цивільний космічний екіпаж показав перші фото з місії Inspiration4

Деталі

Екіпаж Inspiration4 складається з бізнесмена та ініціатора цієї місії Джареда Айзекмана, пілота Сіан Проктор, бортового лікаря Гейлі Арсено і бортінженера Кріса Семброскі. Жоден з них не є професійним астронавтом.

Вони вилетіли на навколоземну орбіту з Флориди в середу.

Це перший такий цивільний екіпаж, який вийшов на орбіту з комерційною місією.

Їх подорож була організована компанією SpaceX Ілона Маска.

The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6

— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021