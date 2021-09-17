Цивільний космічний екіпаж показав перші фото з місії Inspiration4
Київ • УНН
КИЇВ. 17 вересня. УНН. Опубліковано перші фотографії, на яких показали політ екіпажу першої цивільної космічної місії Inspiration4, повідомляє УНН.
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Екіпаж Inspiration4 складається з бізнесмена та ініціатора цієї місії Джареда Айзекмана, пілота Сіан Проктор, бортового лікаря Гейлі Арсено і бортінженера Кріса Семброскі. Жоден з них не є професійним астронавтом.
Вони вилетіли на навколоземну орбіту з Флориди в середу.
Це перший такий цивільний екіпаж, який вийшов на орбіту з комерційною місією.
Їх подорож була організована компанією SpaceX Ілона Маска.
The crew of #Inspiration4 had an incredible first day in space! They’ve completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6— Inspiration4 (@inspiration4x) September 17, 2021