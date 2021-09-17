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Гражданский космический экипаж показал первые фото с миссии Inspiration4

Гражданский космический экипаж показал первые фото с миссии Inspiration4

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 сентября. УНН. Опубликованы первые фотографии, на которых показали полет экипажа первой гражданской космической миссии Inspiration4, сообщает УНН.

Детали

Экипаж Inspiration4 состоит из бизнесмена и инициатора этой миссии Джареда Айзекмана, пилота Сиан Проктор, бортового врача Хейли Арсено и бортинженера Криса Семброски. Ни один из них не является профессиональным астронавтом.

Они вылетели на околоземную орбиту из Флориды в среду.

Это первый такой гражданский экипаж, который вышел на орбиту с коммерческой миссией.

Их путешествие было организовано компанией SpaceX Илона Маска.

The crew of # Inspiration4 had an incredible first day in space! They've completed more than 15 orbits around planet Earth since liftoff and made full use of the Dragon cupola. pic.twitter.com/StK4BTWSA6

- Inspiration4 (@ inspiration4x) September 17, 2021

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