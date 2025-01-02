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Шокуючий напад на екіпаж Virgin Australia під час зупинки на Фіджі: відбулося зґвалтування

Київ • УНН

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Поліція Фіджі розслідує напад на двох членів екіпажу Virgin Australia в курорті Наді. Інцидент включав зґвалтування та крадіжку, постраждалі перебували на зупинці між рейсами.

На Фіджі розслідують напад на членів екіпажу австралійської авіакомпанії. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Поліція Фіджі заявила про розслідування інциденту, який стався в перші години нового року в популярному туристичному курорті Наді. Жертвами злочину стали два члени екіпажу австралійської авіакомпанії Virgin Australia. 

За словами виконувача обов’язків комісара поліції Джукі Фонг Чу, члени екіпажу зазнали нападу, який включав зґвалтування та крадіжку. На момент інциденту вони перебували на зупинці між рейсами, готуючись до вильоту наступного дня. 

Місцева поліція продовжує розслідування, встановлюючи обставини події та шукаючи винних. Інформація про стан постраждалих і їх подальшу долю поки що не розголошується.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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