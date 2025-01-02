Шокирующее нападение на экипаж Virgin Australia во время остановки на Фиджи: произошло изнасилование

На Фиджи расследуют нападение на членов экипажа австралийской авиакомпании. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Полиция Фиджи заявила о расследовании инцидента, который произошел в первые часы нового года в популярном туристическом курорте Нади. Жертвами преступления стали два члена экипажа австралийской авиакомпании Virgin Australia.

По словам исполняющего обязанности комиссара полиции Джуки Фонг Чу, члены экипажа подверглись нападению, которое включало изнасилование и кражу. На момент инцидента они находились на остановке между рейсами, готовясь к вылету на следующий день.

Местная полиция продолжает расследование, устанавливая обстоятельства происшествия и ища виновных. Информация о состоянии пострадавших и их дальнейшей судьбе пока не разглашается.

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