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На Фиджи произошло массовое отравление туристов после употребления пина-колы на пятизвездочном курорте

На Фиджи произошло массовое отравление туристов после употребления пина-колы на пятизвездочном курорте

Киев  •  УНН

 • 5048 просмотра

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Семь иностранцев попали в больницу после употребления коктейля в пятизвездочном курорте Warwick Fiji. Пятеро из пострадавших - туристы из США и Австралии, двое - иностранные резиденты Фиджи.

Семь иностранцев на Фиджи были отправлены в больницу с подозрением на отравление после употребления пина-колы в баре пятизвездочного курорта, сообщили местные власти, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Пятеро из них - туристы, один из США, остальные из Австралии, в возрасте от 18 до 56 лет. Двое других - иностранцы, проживающие на Фиджи, согласно сообщениям местных СМИ со ссылкой на министерство здравоохранения.

Ранее сообщалось, что некоторые из них серьезно больны, но местные власти заявили в понедельник, что их состояние улучшилось, и некоторые из них будут выписаны.

Инцидент произошел через несколько недель после смерти шести туристов в юго-восточной азиатской стране Лаос из-за предполагаемого отравления метанолом.

Руководитель туризма Фиджи Брент Хилл сообщил RNZ, что они прекрасно осведомлены об инциденте в Лаосе, но добавил, что случай на Фиджи был «далеко от этого».

Вскоре после употребления ромового коктейля на курорте Warwick Fiji на Коралловом побережье у семи гостей были тошнота, рвота и неврологические симптомы.

Сначала их доставили в больницу Sigatoka, а затем перевели в больницу Lautoka, сообщает Fiji Times.

Министр туризма Фиджи Вилиами Гавок подчеркнул, что это был «крайне единичный случай» и что курорт заявил, что «они не занимались такими практиками, как замена ингредиентов или изменение качества напитков, подаваемых гостям».

Ведется предварительное расследование, и никаких новых случаев не зарегистрировано, заявили власти.

Отель Warwick Fiji сообщил в заявлении для BBC, что ему известно о «подозреваемом отравлении алкоголем» и он относится к этому «очень серьезно». Отель заявил, что «проводит тщательное расследование», ожидая «отчет о результатах теста» от органов здравоохранения, чтобы «собрать всю необходимую информацию».

Сообщается, что полиция Фиджи расследует обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) посоветовало туристам «быть бдительными относительно потенциальных рисков, связанных с подмешиванием в напитки и отравлением метанолом при употреблении алкогольных напитков на Фиджи».

В руководстве говорится, что туристам следует «срочно обратиться за медицинской помощью, если вы подозреваете, что в напиток подмешали что-то другое».

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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