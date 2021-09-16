SpaceX запустила космічний корабель Falcon-9

Деталі

Запуск відбувся в четвер, близько години ночі по Лондону (03:00 за київським часом) з Космічного центру імені Кеннеді у Флориді і транслювався в на сайті SpaceX.

Політ оплатив американський мільярдер Джаред Айзекмана, який і очолив екіпаж з трьох осіб. Про те, з якою саме сумою йому довелося розлучитися, не повідомляється, але польоти в космос — задоволення дуже і дуже дороге. Наприклад, ще в 2000-і роки російське космічне агентство “Роскосмос” брало всього за одне місце на борту “Союзу” і роботу на МКС від 20 до 40 млн доларів.

Корабель Crew Dragon має піднятися на орбіту, яка знаходиться вище Міжнародної космічної станції та вище орбіти телескопу Hubble. Кожні 90 хвилин корабель буде робити один оберт навколо Землі. Ще жоден цивільний екіпаж космічного корабля не підіймався так високо.

На Землю корабель Crew Dragon має повернутися через три дні. Корабель з пасажирами має приводнитися в Атлантичному океані.

Нагадаємо

Американська компанія SpaceX здійснила запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з 51 супутником, призначеним для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.