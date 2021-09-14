SpaceX вивела на орбіту нову групу супутників
Київ • УНН
КИЇВ. 14 вересня. УНН. Американська компанія SpaceX здійснила у вівторок запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з 51 супутником, призначеним для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink. Успішне виведення супутників на орбіту підтвердила компанія-розробник, повідомляє УНН.
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"Успішне виведення супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні компанії у Twitter.
Деталі
Запуск був здійснений з бази Космічних сил США в Ванденберзі (штат Каліфорнія) о 20:55 в понеділок за часом Західного узбережжя США (у вівторок о 6:55 за київським часом).
Багаторазова перша ступінь Falcon 9 здійснила успішну посадку на плавучу платформу в Тихому океані.
Що таке Starlink
SpaceX з травня 2019 року розгортає глобальну супутникову систему Starlink. Її метою є забезпечення високошвидкісного доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.
Starlink, за повідомленням на офіційному сайті, надає бета-версію послуг як всередині США, так і за кордоном, і "в 2021 році продовжить розширення до майже глобального охоплення".
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Liftoff! pic.twitter.com/ilu3mrKetu— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2021