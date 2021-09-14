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SpaceX вивела на орбіту нову групу супутників

SpaceX вивела на орбіту нову групу супутників

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 вересня. УНН. Американська компанія SpaceX здійснила у вівторок запуск важкої ракети-носія Falcon 9 з 51 супутником, призначеним для продовження розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink. Успішне виведення супутників на орбіту підтвердила компанія-розробник, повідомляє УНН.

Цитата:

"Успішне виведення супутників Starlink підтверджено", - йдеться у повідомленні компанії у Twitter.

Деталі

Запуск був здійснений з бази Космічних сил США в Ванденберзі (штат Каліфорнія) о 20:55 в понеділок за часом Західного узбережжя США (у вівторок о 6:55 за київським часом).

Багаторазова перша ступінь Falcon 9 здійснила успішну посадку на плавучу платформу в Тихому океані.

Що таке Starlink

SpaceX з травня 2019 року розгортає глобальну супутникову систему Starlink. Її метою є забезпечення високошвидкісного доступу до інтернету в місцях, де він був ненадійним, дорогим або повністю недоступним.

Starlink, за повідомленням на офіційному сайті, надає бета-версію послуг як всередині США, так і за кордоном, і "в 2021 році продовжить розширення до майже глобального охоплення".

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Liftoff! pic.twitter.com/ilu3mrKetu

— SpaceX (@SpaceX) September 14, 2021

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