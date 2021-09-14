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SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников

SpaceX вывела на орбиту новую группу спутников

Киев  •  УНН

 • 15828 просмотра

КИЕВ. 14 сентября. УНН. Американская компания SpaceX осуществила во вторник запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 51 спутником, предназначенным для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink. Успешный вывод спутников на орбиту подтвердила компания-разработчик, сообщает УНН.

Цитата:

"Успешный вывод спутников Starlink подтвержден", - говорится в сообщении компании в Twitter.

Детали

Запуск был осуществлен с базы Космических сил США в Ванденберге (штат Калифорния) в 20:55 в понедельник по времени Западного побережья США (во вторник в 6:55 по киевскому времени).

Многоразовая первая ступень Falcon 9 осуществила успешную посадку на плавучую платформу в Тихом океане.

Что такое Starlink

SpaceX с мая 2019 года развертывает глобальную спутниковую систему Starlink. Ее целью является обеспечение высокоскоростного доступа к интернету в местах, где он был ненадежным, дорогим или полностью недоступным.

Starlink, по сообщению на официальном сайте, предоставляет бета-версию услуг как внутри США, так и за рубежом, и "в 2021 году продолжит расширение до почти глобального охвата".

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Liftoff! pic.twitter.com/ilu3mrKetu

- SpaceX (@SpaceX) September 14, 2021

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