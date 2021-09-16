SpaceX запустила космический корабль Falcon-9
Киев • УНН
КИЕВ. 16 сентября. УНН. Американская компания SpaceX запустила космический корабль Falcon-9, детище компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на трансляцию SpaceX.
Детали
Запуск состоялся в четверг, около часа ночи по Лондону (03:00 по киевскому времени) из Космического центра имени Кеннеди во Флориде и транслировался в на сайте SpaceX.
Полет оплатил американский миллиардер Джаред Айзекмана, который и возглавил экипаж из трех человек. О том, с какой именно суммой ему пришлось расстаться, не сообщается, но полеты в космос - удовольствие очень и очень дорого. Например, еще в двухтысячном года российское космическое агентство "Роскосмос" принимало всего за одно место на борту "Союза" и работу на МКС от 20 до 40 млн долларов.
Корабль Crew Dragon должен подняться на орбиту, которая находится выше Международной космической станции и выше орбиты телескопа Hubble. Каждые 90 минут корабль будет делать один оборот вокруг Земли. Еще ни один гражданский экипаж космического корабля не поднимался так высоко.
На Землю корабль Crew Dragon должен вернуться через три дня. Корабль с пассажирами имеет приводниться в Атлантическом океане.
Напомним
Американская компания SpaceX осуществила запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с 51 спутником, предназначенным для продолжения развертывания глобальной сети интернет-покрытие системы Starlink.