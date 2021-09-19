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Crew Dragon з цивільним екіпажем приводнився біля узбережжя Флориди

Crew Dragon з цивільним екіпажем приводнився біля узбережжя Флориди

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 вересня. УНН. Космічний корабель Crew Dragon, екіпаж якого вперше повністю складається з цивільних осіб, здійснив посадку на воду в Атлантичному океані неподалік від узбережжя штату Флорида. Трансляція велася в суботу на сайті компанії SpaceX, передає УНН.

Деталі

Члени екіпажу корабля в рамках комерційної місії Inspiration4 наділи скафандри і почали підготовку до зниження ще за кілька годин до його початку. Приблизно за годину до зниження в автоматичному режимі включилися двигуни Crew Dragon, що дозволило йому скоротити висоту орбіти. Близько 19:00 за часом Східного узбережжя США (02:00 за часом Києва у неділю) корабель увійшов в щільні шари атмосфери, через пару хвилин були випущені його основні парашути. О 19:08 (2:08 за часом Києва у неділю) ведучий трансляції підтвердив приводнення Crew Dragon.

Комерційна місія Inspiration4

Корабель пробув на навколоземній орбіті близько трьох діб. За цей час члени екіпажу провели ряд наукових досліджень. Експерименти стосувалися впливу невагомості на організм людини. Їх результати, за даними SpaceX, “матимуть потенційне значення для підтримки здоров’я людей як на Землі, так і під час майбутніх польотів”.

Під час польоту корабель досяг орбіти висотою 590 км, що значно вище за орбіту Міжнародної космічної станції (близько 420 км). Як підкреслюється на сайті SpaceX, останній раз пілотований корабель досягав такої високої орбіти в 2009 році, коли в рамках місії STS-125 екіпаж шаттла Atlantis провів обслуговування космічного телескопа Hubble, орбіта якого досягала в апогеї 578 км.

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В екіпаж Crew Dragon входять 29-річний лікар з дитячої лікарні в Мемфісі Хейлі Арсено, 51-річний професор геології Сайен Проктор, 41-річний співробітник аерокосмічної корпорації Lockheed Martin Крістофер Семброскі, а також 38-річний американський мільярдер Джаред Айзекмен, якому належить платіжний сервіс для ресторанів і готелів Shift4 Payments. Саме він оплатив, не розкриваючи суму, всі чотири місця на кораблі.

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