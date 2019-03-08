Crew Dragon расстыковался с МКС

Расстыковки началась в 02:31 по времени восточного побережья США (9:31 по киевскому времени). В 07:30 по времени восточного побережья США (14:30 по Киеву), должны будут включиться тормозные двигатели. И ориентировочно в 16:30 по Киеву корабль должен приземлиться в в Атлантическом океане.



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Ранее УНН сообщал, что ракета компании SpaceX с недавно разработанным космическим кораблем Crew Dragon без экипажа запущена 2 марта к Международной космической станции, что стало важным этапом для космической компании Илона Маска и для долгожданной цели NASA возобновить полеты человека в космос с американской земли в конце этого года.