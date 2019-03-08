Crew Dragon відстикувався від МКС

Відстикування почалася в 2:31 за часом східного узбережжя США (9:31 за київським часом). О 07:30 за часом східного узбережжя США (14:30 за Києвом), повинні будуть включитися гальмівні двигуни. І оріентовно в 16:30 за Києвом корабель повинен приземлитися в в Атлантичному океані.



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Раніше УНН повідомляв, що ракета компанії SpaceX з недавно розробленим космічним кораблем Crew Dragon без екіпажу запущена 2 березня до Міжнародної космічної станції, що стало важливим етапом для космічної компанії Ілона Маска і для довгоочікуваної мети NASA відновити польоти людини в космос з американської землі в кінці цього року.