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Crew Dragon відстикувався від МКС

Crew Dragon відстикувався від МКС

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 березня. УНН. Американський космічний корабель Crew Dragon, що здійснює пробний політ у безпілотному режимі, відстикувався в п'ятницю з Міжнародною космічною станцією (МКС). Про це повідомляє УНН з посиланням на NASA.

Відстикування почалася в 2:31 за часом східного узбережжя США (9:31 за київським часом). О 07:30 за часом східного узбережжя США (14:30 за Києвом), повинні будуть включитися гальмівні двигуни. І оріентовно в 16:30 за Києвом корабель повинен приземлитися в в Атлантичному океані.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Опубліковано відео стикування корабля Crew Dragon з МКС

Раніше УНН повідомляв, що ракета компанії SpaceX з недавно розробленим космічним кораблем Crew Dragon без екіпажу запущена 2 березня до Міжнародної космічної станції, що стало важливим етапом для космічної компанії Ілона Маска і для довгоочікуваної мети NASA відновити польоти людини в космос з американської землі в кінці цього року.

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