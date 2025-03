Опубликовано видео стыковки корабля Crew Dragon с МКС

NASA опубликовало видео стыковки корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Как говорится в сообщении, Dragon был пристыкован к модулю Harmony в 5:51.

Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.

Ранее УНН сообщал, что ракета компании SpaceX с недавно разработанным космическим кораблем Crew Dragon без экипажа запущена 2 марта к Международной космической станции, стало важным этапом для космической компании Илона Маска и для долгожданной цели NASA возобновить полеты человека в космос с американской земли в конце этого года.

The @SpaceX #CrewDragon is docked to the station's international docking adapter which is attached to the forward end of the Harmony module. #LaunchAmerica https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/y8032NML2q

— Intl. Space Station (@Space_Station) 3 марта 2019 г.