Опубликовано видео стыковки корабля Crew Dragon с МКС
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. NASA опубликовало видео стыковки корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
NASA опубликовало видео стыковки корабля Crew Dragon компании SpaceX с Международной космической станцией (МКС). Как говорится в сообщении, Dragon был пристыкован к модулю Harmony в 5:51.
Стыковка осуществлялась в автоматическом режиме с применением нового узла, установленного на орбитальном комплексе в 2016 году.
Ранее УНН сообщал, что ракета компании SpaceX с недавно разработанным космическим кораблем Crew Dragon без экипажа запущена 2 марта к Международной космической станции, стало важным этапом для космической компании Илона Маска и для долгожданной цели NASA возобновить полеты человека в космос с американской земли в конце этого года.
Напомним, в Государственном космическом агентстве объяснили, почему украинцы не летают в космос.
The @SpaceX #CrewDragon is docked to the station's international docking adapter which is attached to the forward end of the Harmony module. #LaunchAmerica https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/y8032NML2q— Intl. Space Station (@Space_Station) 3 марта 2019 г.