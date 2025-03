Опубліковано відео стикування корабля Crew Dragon з МКС

NASA опублікувало відео стикування корабля Crew Dragon компанії SpaceX з Міжнародною космічною станцією (МКС). Як говориться в повідомленні, Dragon був пристикований до модуля Harmony о 5:51.

Стиковка здійснювалася в автоматичному режимі із застосуванням нового вузла, встановленого на орбітальному комплексі у 2016 році.

Раніше УНН повідомляв, що ракета компанії SpaceX з недавно розробленим космічним кораблем Crew Dragon без екіпажу запущена 2 березня до Міжнародної космічної станції, що стало важливим етапом для космічної компанії Ілона Маска і для довгоочікуваної мети NASA відновити польоти людини в космос з американської землі в кінці цього року.

Нагадаємо, у Державному космічному агентстві пояснили, чому українці не літають у космос.

The @SpaceX #CrewDragon is docked to the station's international docking adapter which is attached to the forward end of the Harmony module. #LaunchAmerica https://t.co/qpyi2LM11l pic.twitter.com/y8032NML2q

— Intl. Space Station (@Space_Station) 3 марта 2019 г.