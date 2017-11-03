Вспышка чумы свиней зарегистрирована в Ровенской области

По информации Госпродпотребслужбы, ветеринары зафиксировали гибель зараженных свиней в одном из частных хозяйств с. Кустин.

"При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе (г. Киев) 31.10.2017 установлен диагноз - африканская чума свиней (АЧС)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время специалисты принимают меры по локализации и недопущению распространения возбудителя болезни.

Напомним, с 2016 года в Украине уничтожили почти 78 тыс. голов свиней из-за АЧС. Вместе с тем, по итогам 2016 года фермеры не получили около 40% компенсаций за указанную болезнь животных.

По словам нардепа С.Тригубенко, чтобы минимизировать потери фермеров и государства в целом, в Украине нужно возобновить практику страхования хозяйств от АЧС.