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Cпалах чуми свиней зареєстровано на Рівненщині

Cпалах чуми свиней зареєстровано на Рівненщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 листопада. УНН. Черговий спалах африканської чуми свиней зареєстровано на Рівненщині. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби, передає УНН.

За інформацією Держпродспоживслужби, ветеринари зафіксували загибель заражених свиней в одному із приватних господарств с. Кустин.

"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 31.10.2017 встановлено діагноз - африканська чума свиней (АЧС)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі фахівці вживають заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника хвороби.

Нагадаємо, з 2016 року в Україні знищили майже 78 тис. голів свиней через АЧС. Разом з тим, за підсумками 2016 року фермери не отримали близько 40% компенсацій через вказану хворобу тварин.

За словами нардепа С.Тригубенка, аби мінімізувати втрати фермерів і держави в цілому, в Україні потрібно відновити практику страхування господарств від АЧС.

 

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