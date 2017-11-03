Cпалах чуми свиней зареєстровано на Рівненщині
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Черговий спалах африканської чуми свиней зареєстровано на Рівненщині. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Держпродспоживслужби, передає УНН.
За інформацією Держпродспоживслужби, ветеринари зафіксували загибель заражених свиней в одному із приватних господарств с. Кустин.
"При дослідженні відібраних проб біоматеріалу в Державному науково-дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (м. Київ) 31.10.2017 встановлено діагноз - африканська чума свиней (АЧС)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі фахівці вживають заходи щодо локалізації та недопущення поширення збудника хвороби.
Нагадаємо, з 2016 року в Україні знищили майже 78 тис. голів свиней через АЧС. Разом з тим, за підсумками 2016 року фермери не отримали близько 40% компенсацій через вказану хворобу тварин.
За словами нардепа С.Тригубенка, аби мінімізувати втрати фермерів і держави в цілому, в Україні потрібно відновити практику страхування господарств від АЧС.