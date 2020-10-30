COVID-протесты в Барселоне завершились столкновениями с полицией

Сначала акция протеста на одной из центральных улиц Барселоны происходила мирно, в ней приняли участие около 700 человек. Впрочем, впоследствии, по данным местной полиции, группа агрессивно настроенных демонстрантов начала бросать камни, элементы металлического ограждения, которые были установлены для защиты админзданий, и зажженные файеры в полицейских. В ответ силовики применяли против агрессивных протестующих резиновые дубинки.

После этого демонстранты разделились на группы и рассредоточились по ближайшим улицам, где начали устанавливать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. По данным агентства AP, протесты в эту пятницу были наиболее насильственными в Испании с начала введения локдауна из-за эпидемии.

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Напомним, Бельгия с 19 октября ввела комендантский час.