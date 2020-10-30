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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 33009 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 58342 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 78064 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 89071 просмотра

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07:12 • 98067 просмотра

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COVID-протесты в Барселоне завершились столкновениями с полицией

COVID-протесты в Барселоне завершились столкновениями с полицией

Киев  •  УНН

 • 11849 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Барселоне в пятницу, 30 октября, произошли столкновения между полицией и демонстрантами, недовольными суровыми ограничивающими мерами, введенными в стране в связи с эпидемией коронавируса, пишет DW, передает УНН.

Сначала акция протеста на одной из центральных улиц Барселоны происходила мирно, в ней приняли участие около 700 человек. Впрочем, впоследствии, по данным местной полиции, группа агрессивно настроенных демонстрантов начала бросать камни, элементы металлического ограждения, которые были установлены для защиты админзданий, и зажженные файеры в полицейских. В ответ силовики применяли против агрессивных протестующих резиновые дубинки.

После этого демонстранты разделились на группы и рассредоточились по ближайшим улицам, где начали устанавливать баррикады и поджигать мусорные контейнеры. По данным агентства AP, протесты в эту пятницу были наиболее насильственными в Испании с начала введения локдауна из-за эпидемии.

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Напомним, Бельгия с 19 октября ввела комендантский час.

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