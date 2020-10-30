COVID-протести у Барселоні завершилися сутичками з поліцією

Спочатку акція протесту на одній з центральних вулиць Барселони відбувалася мирно, у ній взяло участь близько 700 осіб. Утім, згодом, за даними місцевої поліції, група агресивно налаштованих демонстрантів почала жбурляти каміння, елементи металевої огорожі, які були встановлені для захисту адмінбудівель, та запалені фаєри у поліцейських. У відповідь силовики застосовували проти найагресивніших протестувальників гумові кийки.

Після цього демонстранти розділилися на групи та розосередилися найближчими вулицями, де почали встановлювати барикади та підпалювати сміттєві контейнери. За даними агенції AP, протести цієї п’ятниці були найбільш насильницькими в Іспанії з початку запровадження локдауну через епідемію.

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