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COVID-протести у Барселоні завершилися сутичками з поліцією

COVID-протести у Барселоні завершилися сутичками з поліцією

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Барселоні у п'ятницю, 30 жовтня, відбулися сутички між поліцією та демонстрантами, невдоволеними суворими обмежуючими заходами, запровадженими в країні у зв'язку з епідемією коронавірусу, пише DW, передає УНН.

Спочатку акція протесту на одній з центральних вулиць Барселони відбувалася мирно, у ній взяло участь близько 700 осіб. Утім, згодом, за даними місцевої поліції, група агресивно налаштованих демонстрантів почала жбурляти каміння, елементи металевої огорожі, які були встановлені для захисту адмінбудівель, та запалені фаєри у поліцейських. У відповідь силовики застосовували проти найагресивніших протестувальників гумові кийки.

Після цього демонстранти розділилися на групи та розосередилися найближчими вулицями, де почали встановлювати барикади та підпалювати сміттєві контейнери. За даними агенції AP, протести цієї п’ятниці були найбільш насильницькими в Іспанії з початку запровадження локдауну через епідемію.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Заборона абортів у Польщі: прем’єр-міністр закликав припинити демонстрації через COVID-19

Нагадаємо, Бельгія з 19 жовтня запровадила комендантську годину.

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