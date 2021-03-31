COVID-госпитализаций все еще больше нормы в 21 регионе: где наихудшая ситуация

КИЕВ. 31 марта. УНН. В 21 регионе Украины по состоянию на 31 марта превышен показатель госпитализаций больных из-за COVID-19, больше всего - в Хмельницкой области. При этом 10 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса. Об этом свидетельствуют данные Минздрава Украины, передает УНН.