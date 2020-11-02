COVID-19: волонтеры попросили власть вмешаться в ситуацию в прифронтовой больнице

“На данный момент в стационаре проходят лечение 68 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмониями с признаками COVID-19. Все пациенты среднетяжелые и тяжелые. Здесь я услышал информацию о том, что бесплатный ПЦР-тест делается до трех недель. За это время человек может выздороветь, умереть от вируса, заразить до 1000 человек, посещая общественные места без маски”, — говорит глава Гуманитарной миссии “Пролиска” Евгений Каплин

По его словам, руководству этой одной из 11 прифронтовых больниц пришлось переоборудовать два своих отделения под прием больных с COVID, так как инфекционное отделение было разрушено во время обстрелов в 2015 году и до сих пор не восстановлено.

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“Более того, в столь непростое для прифронтовой больницы время медперсонал не может получить обещанный от НСЗУ „ковидный пакет“ за работу с больными (надбавку 300%), так как вместо четырех „штатных единиц“ анестезиологов здесь работают всего два. Один из них — интерн, а второй — военный врач. В нынешних условиях медсестры продолжают обслуживать больных с зарплатой около 5000 гривен в месяц, падая с ног от работы”, — отметил волонтер.

Добавляется, что транспортировать тяжелых пациентов в медучреждения райцентра и других населенных пунктов довольно проблематично из-за плохих дорог, а также реконструкции моста на трассе. В частности, дорога от Светлодарска до Бахмута сейчас занимает около часа.

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По мнению Евгения Каплина, довезти скорой тяжелого больного в ближайшую больницу в Бахмут практически нереально, а применять санавиацию невозможно из-за близости линии разграничения.

“Гуманитарная миссия „Пролиска“ выражает обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся в Светлодарской больнице, и призывает правительство, НСЗУ и МОЗ вмешаться. Во-первых, пересмотреть условия „ковидного пакета“, чтобы медики, ухаживающие за больными коронавирусной инфекцией в прифронтовом городе, имели право на доплату к зарплате. Во-вторых, решить вопрос с ПЦР-тестами, чтобы исследования делались в более короткие сроки, что позволит корректировать лечение пациентов с COVID-19 на ранних сроках, а также своевременно ограничивать их контакты с другими людьми”, — говорится в обращении организации.

Как сообщал УНН, в Донецкой области за последние сутки зарегистрировали 297 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли. Всего в регионе более 11 тыс. больных COVID-19.