COVID-19: волонтеры попросили власть вмешаться в ситуацию в прифронтовой больнице

ukru
Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 32987 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 58333 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 78051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 89055 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 98060 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 113662 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 115075 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126371 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156269 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 202408 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

Маск обвиняет Зеленского в продвижении "вечной войны" с россией

4 марта, 03:00 • 75808 просмотра
Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

Парализующий удар, ощутимый не сразу - представитель США о приказе Трампа приостановить военную помощь Украине

4 марта, 03:55 • 90680 просмотра
Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

Австралия готова отправить миротворцев в Украину после приостановки военной помощи США

4 марта, 04:32 • 52988 просмотра
Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

Цены на нефть падают после приостановки военной помощи Украине

4 марта, 04:34 • 72268 просмотра
рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

рф наращивает количество и эффективность дронов и ракет для прорыва украинской ПВО - ISW

4 марта, 05:03 • 82663 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 357861 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 309477 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 463495 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 429252 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 411717 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 121076 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 199091 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 226461 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 205612 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 291704 просмотра
Актуальное
COVID-19: волонтеры попросили власть вмешаться в ситуацию в прифронтовой больнице

COVID-19: волонтеры попросили власть вмешаться в ситуацию в прифронтовой больнице

Киев  •  УНН

 • 17609 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Донецкой области в связи с ситуацией, которая сложилась в Светлодарской больнице в связи с COVID-19, необходимо вмешательство властей. Об этом говорится в обращении Гуманитарной миссии “Пролиска”, передает УНН.

“На данный момент в стационаре проходят лечение 68 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 и пневмониями с признаками COVID-19. Все пациенты среднетяжелые и тяжелые. Здесь я услышал информацию о том, что бесплатный ПЦР-тест делается до трех недель. За это время человек может выздороветь, умереть от вируса, заразить до 1000 человек, посещая общественные места без маски”, — говорит глава Гуманитарной миссии “Пролиска” Евгений Каплин

По его словам, руководству этой одной из 11 прифронтовых больниц пришлось переоборудовать два своих отделения под прием больных с COVID, так как инфекционное отделение было разрушено во время обстрелов в 2015 году и до сих пор не восстановлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Минздрав начал работу контакт-центра по противодействию COVID-19

“Более того, в столь непростое для прифронтовой больницы время медперсонал не может получить обещанный от НСЗУ „ковидный пакет“ за работу с больными (надбавку 300%), так как вместо четырех „штатных единиц“ анестезиологов здесь работают всего два. Один из них — интерн, а второй — военный врач. В нынешних условиях медсестры продолжают обслуживать больных с зарплатой около 5000 гривен в месяц, падая с ног от работы”, — отметил волонтер.

Добавляется, что транспортировать тяжелых пациентов в медучреждения райцентра и других населенных пунктов довольно проблематично из-за плохих дорог, а также реконструкции моста на трассе. В частности, дорога от Светлодарска до Бахмута сейчас занимает около часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: К ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей — Минздрав

По мнению Евгения Каплина, довезти скорой тяжелого больного в ближайшую больницу в Бахмут практически нереально, а применять санавиацию невозможно из-за близости линии разграничения.

“Гуманитарная миссия „Пролиска“ выражает обеспокоенность по поводу ситуации, сложившейся в Светлодарской больнице, и призывает правительство, НСЗУ и МОЗ вмешаться. Во-первых, пересмотреть условия „ковидного пакета“, чтобы медики, ухаживающие за больными коронавирусной инфекцией в прифронтовом городе, имели право на доплату к зарплате. Во-вторых, решить вопрос с ПЦР-тестами, чтобы исследования делались в более короткие сроки, что позволит корректировать лечение пациентов с COVID-19 на ранних сроках, а также своевременно ограничивать их контакты с другими людьми”, — говорится в обращении организации.

Как сообщал УНН, в Донецкой области за последние сутки зарегистрировали 297 новых случаев коронавируса, 12 человек умерли. Всего в регионе более 11 тыс. больных COVID-19.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество

Обратиться по вопросам размещения рекламы