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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
10:59 • 35380 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 60319 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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08:59 • 80251 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
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К ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей - Минздрав

К ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей - Минздрав

Киев  •  УНН

 • 11167 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 2 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.

Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения: в Черновицкой области - 513,4 (+), в Житомирской области - 437,7 (+), в Хмельницкой области - 430,7 (+).

Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 114,7 (+), в Днепропетровской области 136,0 (-) и Винницкой области - 154,0 (+).

Напомним, в Украине на 8:45 2 ноября зафиксировано уже 402 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - традиционное уменьшение случаев после выходных.

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