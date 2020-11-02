К ослаблению карантина в Украине не готова ни одна из областей - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. По состоянию на 2 ноября ситуация с распространением коронавирусной болезни COVID-19 не позволяет ослаблять карантин во всех областях Украины и в Киеве. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
По данным Минздрава, к ослаблению карантина не готовы: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Закарпатская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Кировоградская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Полтавская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая, Черниговская области и город Киев.
Среди них наибольший показатель заболеваемости на 100 тысяч населения: в Черновицкой области - 513,4 (+), в Житомирской области - 437,7 (+), в Хмельницкой области - 430,7 (+).
Самый низкий показатель заболеваемости: в Кировоградской области - 114,7 (+), в Днепропетровской области 136,0 (-) и Винницкой области - 154,0 (+).
Напомним, в Украине на 8:45 2 ноября зафиксировано уже 402 тысячи случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост случаев за сутки - традиционное уменьшение случаев после выходных.