До послаблення карантину в Україні не готова жодна з областей - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Станом на 2 листопада ситуація із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19 не дозволяє послаблювати карантин у всіх областях України та у місті Києві. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я.
За даними МОЗ, до послаблення карантину не готові: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
Серед них найбільший показник захворюваності на 100 тисяч населення: у Чернівецькій області – 513,4 (+), у Житомирській області – 437,7 (+), у Хмельницькій області – 430,7 (+).
Найнижчий показник захворюваності: у Кіровоградській області – 114,7 (+), у Дніпропетровській області 136,0 (-) і Вінницькій області – 154,0 (+).
Нагадаємо, в Україні на 8:45 2 листопада зафіксовано вже 402 тисячі випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст випадків за добу - традиційне зменшення випадків після вихідних.