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Пандемія прискорюється: на Донеччині через COVID-19 померло ще 12 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Донеччині за останню добу підтвердили ще 12 летальних випадків від коронавірусної хвороби COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook написав голова Донецької обласної державної адміністрації Павло Кириленко, передає УНН.

“На жаль, сьогодні можемо офіційно підтвердити ще 12 смертей від коронавірусної хвороби на Донеччині. Жертвами стали мешканці Мирнограда 54, 55, 56, 72 і 72 років, мешканці Добропілля 63, 84 і 89 років, мешканки Олександрівської ОТГ 72 і 94 років, 64-річна мешканка Дружківки та 86-річний тореччанин”, - написав Павло Кириленко.

За його словами, загальна кількість хворих зросла на 297 осіб, серед яких 10 дітей.

"Пандемія поступово прискорюється. Поки науковці не винайдуть вакцину та ліків від хвороби, єдиний спосіб захиститися від неї – дотримуватися карантинних обмежень та протиепідемічних настанов МОЗ", - наголосив посадовець.

Нагадаємо, на Херсонщині за добу виявлено 117 хворих на COVID-19.

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