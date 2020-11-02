Пандемия ускоряется: в Донецкой области из-за COVID-19 умерло еще 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Донецкой области за последние сутки подтвердили еще 12 летальных случаев от коронавирусной болезни COVID-19. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, передает УНН.
"К сожалению, сегодня можем официально подтвердить еще 12 смертей от коронавирусной болезни в Донецкой области. Жертвами стали жители Мирнограда 54, 55, 56, 72 и 72 лет, жители Доброполья 63, 84 и 89 лет, жительницы Александровской ОТО 72 и 94 лет, 64-летняя жительница Дружковки и 86-летний тореччанин", - написал Павел Кириленко.
По его словам, общее количество заболевших возросло на 297 человек, среди которых 10 детей.
"Пандемия постепенно ускоряется. Пока ученые не изобретут вакцину и лекарства от болезни, единственный способ защититься от нее - соблюдать карантинных ограничений и противоэпидемических постановлений Минздрава", - подчеркнул чиновник.
Напомним, в Херсонской области за сутки выявлено 117 больных на COVID-19.