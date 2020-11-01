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На Херсонщині за добу виявлено 117 хворих на COVID-19

На Херсонщині за добу виявлено 117 хворих на COVID-19

Київ • УНН

 • 13850 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад тисячу досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 117 нових випадків COVID-19. Про це у своєму Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.

“За останню добу проведено 803 ПЛР-дослідження та 273 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу.
Зафіксовано 117 нових лабораторно підтверджених випадків на COVID-19, з яких 4 дитини та 3 медичних працівника”, — написав Гусєв.

За його словами, стан хворих задовільний.

“105 осіб перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 12 осіб. Померла жінка, 76 років, жителька м. Херсон. Мала захворювання на пневмонію та COVID-19. Тож наразі в області 4 270 лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус. З них: 1 760 людей побороли недуг; 2 420 інфікованих COVID-19; 90 людей померли”, — повідомив очільник ОДА.

Як повідомляв УНН, на Херсонщині 31 жовтня було зафіксовано 192 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19, що є антирекордом для області.

Нагадаємо, за останніми данними МОЗ, в Україні зафіксовано понад 395,4 тис. хворих на COVID-19. За останню добу виявили 7 959 інфікованих. Внаслідок хвороби загалом в країні померли понад 7,3 тис. людей, з них за добу — 110.

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