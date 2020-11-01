В Херсонской области за сутки выявлено 117 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Херсонской области за последние сутки проведено более тысячи исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 117 новых случаей COVID-19. Об этом в своем Facebook сообщил председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 803 ПЦР-исследования и 273 исследования методом ИФА на выявление коронавируса.
Зафиксировано 117 новых лабораторно подтвержденных случаев на COVID-19 из которых 4 ребенка и 3 медицинских работника”, — написал Гусев.
По его словам, состояние больных удовлетворительное.
“105 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 12 человек. Умерла женщина, 76 лет, жительница г. Херсон. Имела заболевания пневмонией и COVID-19. Поэтому сейчас в области 4270 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Из них 1760 человек побороли недуг; 2420 инфицированных COVID-19; 90 человек умерли”, — сообщил глава ОГА.
Как сообщал УНН, в Херсонской области 31 октября было зафиксировано 192 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19, что является антирекордом для области.
Напомним, по последним данным Минздрава, в Украине зафиксировано более 395,4 тыс. больных COVID-19. За последние сутки обнаружили 7959 инфицированных. Вследствие болезни в целом в стране умерли более 7,3 тыс. человек, из них за сутки — 110.