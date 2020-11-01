Антирекорд на Херсонщині: за добу виявлено 192 хворих на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. На Херсонщині за останню добу проведено понад 1,6 тис. досліджень на виявлення коронавірусу, з яких зафіксовано 192 нових лабораторно підтверджених випадки COVID-19, що є антирекордом для області. Про це у Facebook написав голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв, передає УНН.
“За останню добу проведено 1154 ПЛР-дослідження та 542 дослідження методом ІФА на виявлення коронавірусу. Зафіксовано 193 нових лабораторно підтверджених випадки на COVID-19, з яких 13 дітей та 9 медичних працівників”, — повідомив він.
Гусєв повідомив, що стан хворих задовільний: “161 особа перебуває на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів зі станом середньої важкості госпіталізовано 32 особи”.
За його інформацією, в області загинуло дві людини. Зокрема, в області 64 нових одужання.
“Тож наразі в області 4 153 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 1 760 людей побороли недуг;
— 2 304 інфікованих COVID-19;
— 89 людей померли”, — резюмував очільник ОДА.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 387 481 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 7 196 — летальні. Зокрема, з понеділка в Україні почало діяти нове епідемічне зонування щодо поширення коронавірусу.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.