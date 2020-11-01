Антирекорд в Херсонской области: за сутки выявлено 192 больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. На Херсонщине за последние сутки проведено более 1,6 тыс. исследований на выявление коронавируса, из которых зафиксировано 192 новых лабораторно подтвержденных случая COVID-19, что является антирекордом для области. Об этом в Facebook написал председатель Херсонской ОГА Юрий Гусев, передает УНН.
“За последние сутки проведено 1154 ПЦР-исследования и 542 исследования методом ИФА на выявление коронавируса. Зафиксировано 193 новых лабораторно подтвержденных случая на COVID-19, из которых 13 детей и 9 медицинских работников”, — сообщил он.
Гусев сообщил, что состояние больных удовлетворительное: “161 человек находится на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным надзором. В медицинские учреждения с состоянием средней тяжести госпитализированы 32 человека”.
По его информации, в области погибло два человека. В том числе, в области 64 новых выздоровления.
“Поэтому сейчас в области 4153 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них:
— 1760 человек побороли недуг;
— 2304 инфицированных COVID-19;
— 89 человек умерли”, — резюмировал глава ОГА.
Напомним, согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 387 481 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 7196 — летальные. В частности, с понедельника в Украине начало действовать новое эпидемическое зонирование по распространению коронавируса.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.