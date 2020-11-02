COVID-19: волонтери попросили владу втрутитися в ситуацію в прифронтовій лікарні

“На даний момент в стаціонарі проходять лікування 68 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 і пневмоніями з ознаками COVID-19. Всі пацієнти середньотяжкі і важкі. Тут я почув інформацію про те, що безкоштовний ПЛР-тест робиться до трьох тижнів. За цей час людина може одужати, померти від вірусу, заразити до 1000 чоловік, відвідуючи громадські місця без маски”, — говорить глава Гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін

За його словами, керівництву цієї однієї з 11 прифронтових лікарень довелося переобладнати два своїх відділення під прийом хворих на COVID-19, так як інфекційне відділення було зруйновано під час обстрілів у 2015 році і до цих пір не відновлено.

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“Більш того, в такий непростий для прифронтовій лікарні час медперсонал не може отримати обіцяний від НСЗУ „ковідний пакет“ за роботу з хворими (надбавку 300%), так як замість чотирьох „штатних одиниць“ анестезіологів тут працюють всього два. Один з них — інтерн, а другий — військовий лікар. У нинішніх умовах медсестри продовжують обслуговувати хворих з зарплатою близько 5000 гривень на місяць, падаючи з ніг від роботи”, — зазначив волонтер.

Додається, що транспортувати важких пацієнтів в медустанови райцентру та інших населених пунктів досить проблематично через погані дороги, а також реконструкцію моста на трасі. Зокрема, дорога від Світлодарська до Бахмута зараз займає близько години.

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На думку Євгена Капліна, довезти швидкою важкого хворого в найближчу лікарню в Бахмут практично нереально, а застосовувати санавіацію неможливо через близькість лінії розмежування.

“Гуманітарна місія „Проліска“ висловлює стурбованість з приводу ситуації, що склалася в Світлодарській лікарні, і закликає уряд, НСЗУ і МОЗ втрутитися. По-перше, переглянути умови „ковідного пакету“, щоб медики, які доглядають за хворими на коронавирусну інфекцію в прифронтовому місті, мали право на доплату до зарплати. По-друге, вирішити питання з ПЛР-тестами, щоб дослідження робилися в більш короткі терміни, що дозволить коригувати лікування пацієнтів з COVID-19 на ранніх термінах, а також своєчасно обмежувати їх контакти з іншими людьми”, — йдеться у зверненні організації.

Як повідомляв УНН, в Донецькій області за останню добу зареєстрували 297 нових випадків коронавіруса, 12 осіб померли. Всього в регіоні більше 11 тис. хворих COVID-19.