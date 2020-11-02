COVID-19: волонтери попросили владу втрутитися в ситуацію в прифронтовій лікарні

ukru
14:10 • 32072 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 79096 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 104656 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 107065 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 137019 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 122002 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122741 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123204 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 107103 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113643 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 112623 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 54156 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 65262 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 88856 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 85031 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 36046 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 46714 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 48155 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 137021 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 109848 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 28507 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 39022 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 103263 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121859 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121455 перегляди
Актуальне
COVID-19: волонтери попросили владу втрутитися в ситуацію в прифронтовій лікарні

COVID-19: волонтери попросили владу втрутитися в ситуацію в прифронтовій лікарні

Київ • УНН

 • 17614 перегляди

КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Донецькій області в зв’язку з ситуацією, яка склалася в Світлодарській лікарні через COVID-19, необхідне втручання влади. Про це йдеться в зверненні Гуманітарної місії “Проліска”, передає УНН.

“На даний момент в стаціонарі проходять лікування 68 осіб з підтвердженим діагнозом COVID-19 і пневмоніями з ознаками COVID-19. Всі пацієнти середньотяжкі і важкі. Тут я почув інформацію про те, що безкоштовний ПЛР-тест робиться до трьох тижнів. За цей час людина може одужати, померти від вірусу, заразити до 1000 чоловік, відвідуючи громадські місця без маски”, — говорить глава Гуманітарної місії “Проліска” Євген Каплін

За його словами, керівництву цієї однієї з 11 прифронтових лікарень довелося переобладнати два своїх відділення під прийом хворих на COVID-19, так як інфекційне відділення було зруйновано під час обстрілів у 2015 році і до цих пір не відновлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: МОЗ почало роботу контакт-центру з протидії COVID-19

“Більш того, в такий непростий для прифронтовій лікарні час медперсонал не може отримати обіцяний від НСЗУ „ковідний пакет“ за роботу з хворими (надбавку 300%), так як замість чотирьох „штатних одиниць“ анестезіологів тут працюють всього два. Один з них — інтерн, а другий — військовий лікар. У нинішніх умовах медсестри продовжують обслуговувати хворих з зарплатою близько 5000 гривень на місяць, падаючи з ніг від роботи”, — зазначив волонтер.

Додається, що транспортувати важких пацієнтів в медустанови райцентру та інших населених пунктів досить проблематично через погані дороги, а також реконструкцію моста на трасі. Зокрема, дорога від Світлодарська до Бахмута зараз займає близько години.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: До ослаблення карантину в Україні не готова жодна з областей — МОЗ

На думку Євгена Капліна, довезти швидкою важкого хворого в найближчу лікарню в Бахмут практично нереально, а застосовувати санавіацію неможливо через близькість лінії розмежування.

“Гуманітарна місія „Проліска“ висловлює стурбованість з приводу ситуації, що склалася в Світлодарській лікарні, і закликає уряд, НСЗУ і МОЗ втрутитися. По-перше, переглянути умови „ковідного пакету“, щоб медики, які доглядають за хворими на коронавирусну інфекцію в прифронтовому місті, мали право на доплату до зарплати. По-друге, вирішити питання з ПЛР-тестами, щоб дослідження робилися в більш короткі терміни, що дозволить коригувати лікування пацієнтів з COVID-19 на ранніх термінах, а також своєчасно обмежувати їх контакти з іншими людьми”, — йдеться у зверненні організації.

Як повідомляв УНН, в Донецькій області за останню добу зареєстрували 297 нових випадків коронавіруса, 12 осіб померли. Всього в регіоні більше 11 тис. хворих COVID-19.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92