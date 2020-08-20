COVID-19 в Польше: в посольстве рассказали о трудностях для украинцев во время пандемии

КИЕВ. 20 августа. УНН. С начала карантина в Польше посольство Украины в этой стране получило где-то 40 000 обращений. Чаще всего украинцы спрашивали, как вернуться в Украину или, наоборот, остаться в Польше. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в посольстве Украины в Республике Польша.